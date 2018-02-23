صور.. "التضامن" تزور مصابى حادث انهيار عقار منشأة ناصر





كتب مدحت وهبة

وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وكيلة مديرية التضامن بالقاهرة بزيارة المصابين المتضررين من انهيار عقار بمنشأة ناصر والذين يتلقون العلاج بمستشفى الشيخ زايد عَلى طريق الأوتوستراد بجانب نادى المقاولين العرب.

وقامت وكيلة مديرية القاهرة على الفور وزيارة المصابين مساء أمس وتفقدهم لتقديم الرعاية اللازمة والمساعدات التى يحتاجونها.

جدير بالذكر أن هناك 13 مصابا خرجوا من المستشفى اليوم فى حين مازال اثنان يتلقون العلاج فى المستشفى وتم تسجيل حالتى وفاة إحداهما لطفل فى الثالثة من عمره.

ويرجح وجود 9 أشخاص من سكان العقار مازالوا تحت الأنقاض حيث مازالت عمليات البحث عن أحياء مستمرة.

فيما بدأت مديرية التضامن القاهرة من خلال فريق الإغاثة فى صرف الإعاشة بقيمة 100 جنيه لكل فرد فى الأسر المتضررة بعد الانتهاء من حصرها.

من جهة أخرى، يتم حاليا تحضير وجبات ساخنة بمعرفة جمعية جنات الخلود لتوزيعها على السكان المتضررين من انهيار العقار والذين تم نقلهم للإقامة بمركز شباب منشأة ناصر، وسيمتد ذلك على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

وخلال جولة فريق وفد وزارة التضامن مع عضو مجلس النواب عن المنطقة لتفقد السكان استمعوا لشكاويهم من مكان الإقامة المؤقت الذين نقلوا إليه ليلة أمس بعد الحادث وتقرر توفير مكان إقامة آخر مناسب على وجه السرعة.

وكان عقار مكون من 6 أدوار قد انهار بالأمس وتضرر عدد 8 أسر، بينما تأثر العقار المجاور وهو عبارة عن دورين يضم أسرتين فقط؛ وتم إخلاؤه على الفور حرصا على سلامتهم.















