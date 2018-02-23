صور.. الإعادة بين محمد حسن وعمر طنطاوى على مقعد نقيب المهندسين بالأقصر





الأقصر – أحمد مرعى

أسفرت نتيجة الفرز بانتخابات نقابة المهندسين، والتى تجرى لاختيار النقيب وأعضاء المجلس بالمحافظة، عن الإعادة على مقعد النقيب بين المهندس محمد حسن عبد الحليم وعمر حلمى طنطاوى.

ودخل المنافسة فى الانتخابات لنقابة مهندسين الأقصر 28 مهندسًا من مختلف مدن المحافظة، وذلك للتنافس على مقاعد النقيب واثنين لشعبة المدنى وثلاثة لشعبة الكهرباء وواحد لشعبة العمارة وآخر لشعبة التعدين والغزل والكيمياء، فعلى مقعد النقيب حصل محمد حسن عبد الحليم على 431 صوتا، وحصل خالد أبو القاسم عبد الجليل على 107 أصوات، وحصل عمر حلمى طنطاوى على 333 صوتا.

ومازال الفرز مستمر على مقاعد عضويات المجلس، حيث يتنافس على 7 مقاعد 25 مهندساً، فيتواجه كل من "أكرم محمد لبيب – محمد مصطفى عباس – محمود بدوى فرج – وليد عبد الرحمن حجاجى – محمود سيد عبد الرحيم – الطاهر يوسف عبد الحميد – محمود إمام صالح – عمر المهدى إدريس – محمد حسين على" على مقعدين بشعبة المدنى، كما يتواجه كل من "طارق محمد عبد الحفيظ - أحمد عبده عباس - محمود محمد صادق - عماد الضوى محمد أبو المجد" على مقعد واحد بشعبة تعدين وبترول وفلزات، ويتواجه كل من "إسلام طاهر أحمد - محمود بهاء الدين عبد التواب" على مقعد بشعبة العمارة، ويتواجه كل من "مؤمن محمد الضوى - محمد فوزى محمود - محمد محمود فريد - مينا برسوم رياض - نرمين الفاروق أبو العباس محمد - محمد ممدوح سليم - علاء محمد شحاته - شرارة إبراهيم محمد - إبراهيم عبد العظيم عبد الجليل - فتحى أحمد على" وذلك على 3 مقاعد بشعبة الكهرباء.