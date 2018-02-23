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صور.. اضبط مخالفة.. أهالى دمياط يشكون من سوء حالة محطة الأتوبيس

الجمعة، 23 فبراير 2018 05:00 ص
صور.. اضبط مخالفة.. أهالى دمياط يشكون من سوء حالة محطة الأتوبيس واجهة محطة الأتوبيس




دمياط - معتز الشربينى
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أعرب عدد من أبناء محافظة دمياط عن استيائهم من سوء حالة محطة أتوبيسات دمياط وطالبوا بالتحقيق فى مدى الإهمال الذى تعرضت المحطة التى تعد واجهة دمياط وعنوان المحافظة التى يفيد إليها العديد من الزوار يوميا لشراء الأثاث الدمياطى. 

"اليوم السابع" استمع إلى شكوى أبناء المحافظة الذين طالبوا بسرعة تطويرها بما يتناسب مع قيمة المحافظة.

يقول محمد وهبة الطرابيلى المحامى محطة أتوبيس دمياط الحالية صورة غير حضارية تستحق مسائلة كل من تسببها فى إهمالها ومشيرا إلى أن هذه المحطة هى واجهة محافظة دمياط لاستقبال زوارهاو مضيفا أن الطرقات غير ممهدة وغير مرصوفة وتوجد بركة مياه من بقايا مياه الأمطار بأرض المحطة  بخلاف تراكم أكوام القمامة، كما لا يوجد دورة مياه آدمية تليق برواد المحطة.


وأضاف الطرابيلى أنه بعد السماح بدخول سيارات الميكروباص لخطوط بورسعيد والإسماعيلية داخل المحطة لتزاحم الأتوبيس الأمر الذى قلل من كفاءة وعدد ومواعيد الأتوبيسات اللازمة لخدمة أبناء دمياط وروادها.


وقال الطرابيلى إنه تقدم بشكوى إلى الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط ورئيس فرع الرقابة الإدارية بدمياط يطالب بالتحقيق مع المسؤلين عن هذا الإهمال واتخاذ اللازم قانونيا والارتقاء بمحطة الأتوبيس بدمياط للمستوى اﻵدمى وسرعة توفير موقف خاص لسيارات الميكروباص خارج المحطة.

 

ومن جانبه أشار طاهر الشربينى صاحب شركة إلى أن المحطة تحتاج مزيد من التطوير والتغيير بما يتناسب مع محافظة دمياط مضيفا أن هذه ليست المرة الأولى التى يشكو فيها أبناء المحافظة من سوء حالتها، مشيرا إلى أن المحطة بحالتها الحالية من الإهمال هو تراكم  سنوات طويلة.

 

وطالب بإعادة استغلال أرض المحطة وتطويرها بما يعود بالنفع على المحافظة.

أرض المحطة
أرض المحطة

 

تكدس سيارات الميكروباص
تكدس سيارات الميكروباص

 

واجهة محطة الأتوبيس
واجهة محطة الأتوبيس

 


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