صور.. إقبال كثيف من المهندسين بالدقائق الأخيرة للتصويت بالأقصر





الأقصر – أحمد مرعى



شهد نادى سونستا بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، إقبالاً كثيفاً فى الدقائق الأخيرة للتصويت بانتخابات نقابة المهندسين، التى تجرى لاختيار النقيب وأعضاء المجلس بالمحافظة، حيث تتم فى نادى المدينة المنورة بالأقصر أيضاً، من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساء، ويتم فرز الأصوات لإعلان النتيجة مساء، ويشرف عليها بإسنا المستشار أبو الحسن محمد بهاء الدين.

ويدخل المنافسة فى الانتخابات لنقابة مهندسين الأقصر 28 مهندساً من مختلف مدن المحافظة، وذلك للتنافس على مقاعد النقيب واثنين لشعبة المدنى وثلاثة لشعبة الكهرباء وواحد لشعبة العمارة وآخر لشعبة التعدين والغزل والكيمياء، فعلى مقعد النقيب يتنافس كل من "محمد حسن عبد الحليم - خالد أبو القاسم عبد الجليل - عمر حلمى طنطاوى".

أما على مقاعد عضويات المجلس فيتنافس على 7 مقاعد 25 مهندساً، فيتواجه كل من "أكرم محمد لبيب – محمد مصطفى عباس – محمود بدوى فرج – وليد عبد الرحمن حجاجى – محمود سيد عبد الرحيم – الطاهر يوسف عبد الحميد – محمود إمام صالح – عمر المهدى إدريس – محمد حسين على" على مقعدين بشعبة المدنى، كما يتواجه كل من "طارق محمد عبد الحفيظ - أحمد عبده عباس - محمود محمد صادق - عماد الضوى محمد أبو المجد" على مقعد واحد بشعبة تعدين وبترول وفلزات، ويتواجه كل من "إسلام طاهر أحمد - محمود بهاء الدين عبد التواب" على مقعد بشعبة العمارة، ويتواجه كل من "مؤمن محمد الضوى - محمد فوزى محمود - محمد محمود فريد - مينا برسوم رياض - نرمين الفاروق أبو العباس محمد - محمد ممدوح سليم - علاء محمد شحاته - شرارة إبراهيم محمد - إبراهيم عبد العظيم عبد الجليل - فتحى أحمد على" وذلك على 3 مقاعد بشعبة الكهرباء.



المهندسون بالأقصر يواصلون الادلاء بأصواتهم



مهندسة بإسنا تضع ورقة التصويت داخل الصندوق



المهندسون يدلون بأصواتهم لإختيار النقيب وأعضاء المجالس الفرعية



منافسة شرسة بين 3 قوائم انتخابية بالاقصر



جانب من استقبال المهندسين للانتخابات



توافد المهندسين علي سرادقات الانتخابات المختلفة



السيدات تتوافد علي عمليات التصويت باسنا



المستشار ابوالحسن محمد بهاء الدين رئيس لجان اسنا



صناديق الاقتراع خلال الاشراف القضائي عليها