صور.. إصابة شخصين فى إطلاق نار بجامعة بلويزيانا بعد أيام من مجزرة فلوريدا





(أ ف ب)

جرح شخصان فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، فى إطلاق نار فى جامعة بولاية لويزيانا الأمريكية، وذلك بعد تسعة أيام على مجزرة وقعت فى ثانوية فى فلوريدا فتحت الجدال حول ملف حيازة الاسلحة فى الولايات المتحدة.

وقالت جامعة ساوث-ايسترن لويزيانا فى بيان على تويتر "إن شرطة الجامعة أكدت وقوع حادث فى شمال حرم الجامعة وضلوع عدد من الأشخاص فيه".

وأضاف البيان أنه تم إبلاغ الطلاب عبر نظام التحذير الخاص بالجامعة عند الساعة 4:10 صباحا.

وقال البيان "لا يوجد فى الوقت الحاضر خطر على الموجودين فى حرم الجامعة" مضيفا أن شرطة الجامعة تحقق فى الحادثة.

ويأتى اطلاق النار فى الجامعة فى مدينة هاموند بولاية لويزيانا وسط نقاش وطنى بشأن قوانين التسلح اثاره مقتل 17 شخصا فى ثانوية مارجورى ستونمان دوغلاس بولاية فلوريدا فى 14 فبراير.

ويتعرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لضغوط لتشديد قوانين اقتناء الأسلحة التى سمحت لمنفذ المجزرة فى باركلاند، نيكولاس كروز، بشراء بندقية هجومية من طراز إيه.آر-15 العام الماضى عندما بلغ الـ18 من العمر، ودخول مدرسته وقتل 14 تلميذا و3 أشخاص بالغين بالرصاص.



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