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صور.. إجراءات أمنية مشددة بعد مقتل شخصين فى حادث إطلاق نار بسويسرا

الجمعة، 23 فبراير 2018 08:31 م
صور.. إجراءات أمنية مشددة بعد مقتل شخصين فى حادث إطلاق نار بسويسرا الشرطة السويسرية




أ ف ب - رويترز
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شهدت مدينة زيورخ السويسرية إجراءات أمنية مشددة مساء اليوم بعد مقتل شخصين فى حادث إطلاق نار، حسبما أكدت الشرطة السويسرية.

 ولم تذكر الشرطة تفاصيل لكنها قالت إن الموقف تحت السيطرة ولا خطر على الجمهور، إلا أنها قالت الشرطة إنه لا يوجد ما يشير إلى صلة بين الحادث والإرهاب.

وفى وقت سابق ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين أصيبا بالرصاص قرب محطة القطارات الرئيسية فى المدينة وهى العاصمة المالية لسويسرا. 

 

إجراءات-أمنية-مشددة-بعد-مقتل-شخصين-فى-إطلاق-نار-بسويسرا
إجراءات أمنية مشددة بعد مقتل شخصين فى إطلاق نار بسويسرا

 

شريط-أمنى
شريط أمنى

 

معاينة-موقع-الحادث
معاينة موقع الحادث

 

موقع-الحادث
موقع الحادث

 

 


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