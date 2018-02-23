صور.. أهالى عزبة الوابور بالفيوم يطالبون بإنشاء محطة صرف صحى





الفيوم – رباب الجالي

طالب أهالى عزبة الوابور الجديدة بمركز أطسا بمحافظة الفيوم بإنشاء محطة صرف صحى لخدمة القرية وإنقاذها من غرق الشوارع والمنازل بمياه الصرف الصحى وانتشار الأوبئة بين الأهالى بسبب هذه المياه الملوثة.

ولفت الأهالى الى أنهم يعتمدون على خزانات الصرف الصحى أمام المنازل ويقومون بتوصيل مواصيل الصرف الصحى لها ولكن نظرا لطبيعة الأرض الجبلية للمنطقة، فإن هذه الخزانات تتعرض للطفح المستمر وتغرق الشوارع والمنازل وهو الوضع الذى لا يتحمله الأهالى فى ظل مخاطبات مستمرة واستغاثات لهيئة الصرف الصحى ومحافظ الفيوم لإدراج القرية وعمل الصرف الصحى بها ورغم أن هذه المشكلة منذ سنوات عديدة إلا أن شكوانا دون جدوى وتدرج قرى أخرى بالصرف الصحى ويتم عمل محطات صرف بها ولا يتم إدراج قريتنا.

ومن جانبه قال محمد الهرايجى أحد أهالى القرية إن قرية الوابور الجديدة التابعة لمركز إطسا يبلغ عدد السكان بها 22 ألف نسمة ويوجد بها العديد من المنشآت الحكوميه والمدارس بجميع مراحلها وتبعد عن محطة تطون للصرف الصحى كيلو و600 متر فقط ورغم ذلك لم يتم عمل محطة رفع بها رغم أنها وفقا للتقارير الرسمية تم إدراجها بشكل عاجل فى خطة الصرف، ولم يتم التنفيذ ولفت إلى أن أطفالهم يتعرضون للأمراض باستمرار بسبب انتشار الباعوض بسبب مياه الصرف الصحى المنتشرة بالقرية.

وأكد الهرايجى أن الوحدة المحلية بمركز أطسا تفعل كل ما بوسعها ولكن المشكلة أكبر من إمكانيات الوحدة والحلول المؤقتة ولابد من عمل محطة رفع للصرف الصحى وإلغاء الخزانات.

ومن جانبه قال الدكتور بسام عزام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطسا والتابعة لها عزبة الوابور الجديدة أن الوحدة المحلية تقوم بحملات مستمرة للقرية ويتم شفط المياه وردم المستنقعات والبرك الموجودة بالقرية نظرا لأن الأهالى بالقرية يعتمدون على خزانات الصرف الصحى (الطرنشات) ونظرا لطبيعة الأرض الجبلية فإنها تطفح بإستمرار والوحدة تحاول بكل جهد معالجة هذه المياه وردم المستنقعات وكانت آخر حملة للوحدة المحلية منذ أسبوع وتم ردم 12 بركة مياه ولكن الحل الجذرى للأزمة يتمثل فى عمل محطة للصرف الصحى، لافتا إلى أنه تم مخاطبة الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وقامت الوحدة المحلية بتدبير قطعة أرض 300 متر تقع بحوض الجبل الوسطانى نمرة 9 وتم عمل محضر معاينة بالإشتراك مع إدارة أملاك الدولة بالفيوم وأفادت الهيئة أنه سيتم عمل رفع مساحى للقرية وبيان المناسيب والميول الطبيعية بها وهو ما سيتم فور إدراك المشروع بالخطة وتوفير الاعتمادات.































