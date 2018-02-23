صرف مكافأة 8 أشهر للعاملين بـ"مصر للطيران" بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية





كتب أحمد حمادة

قررت شركة مصر للطيران، صرف مكافأة 8 أشهر لكافة العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها بعد غدٍ الأحد، لجميع الدرجات الوظيفية، وذلك بعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة.







وقال وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تم انعقاد الجمعية العمومية خلال الأسابيع الماضية، والتى أثمرت عن تحقيق الشركة نتائج مبهرة رغم الصعوبات التى واجهتها الشركة خلال الفترة الماضية، وتقرر صرف 8 شهور مكافأة للعاملين بجميع قطاعات الشركة.