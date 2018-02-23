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الجمعة، 23 فبراير 2018 07:57 ص
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شعبة الأسماك: 15%انخفاض بالأسعار وإنتاج غليون يغزو الأسواق خلال3شهور

الجمعة، 23 فبراير 2018 07:00 ص
شعبة الأسماك: 15%انخفاض بالأسعار وإنتاج غليون يغزو الأسواق خلال3شهور مزارع غليون




كتب : حسام الشقويرى
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كشف عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة تجارة القاهرة ، ان منتجات مشروع "غليون للأسماك" المزرعة الأكبر فى الاستزراع السمكى بالشرق الأوسط، سوف ترى طريقها للسوق خلال 3 شهور على الأكثر ، لافتا الى انخفاض الأسعار بنسبة لا تقل عن 15% خلال الفترة الحالية بسبب كثرة المعروض.

وأضاف عثمان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه من المتوقع مزيد من تراجع الأسعار بعد طرح إنتاج المشروع بمنافذ البيع، بالإضافة الى تخفيض وارادت الأسماك بنسبة (27%) تقريبا  ، وستكون الأسعار تنافسية وفى يد المستهلك ، وأشار الى أن الأسعار مستقرة ، حيث يصل سعر كيلو البلطى مابين 18الى 25 جنيه للكيلو ومن 25 الى 45 جنيه  للبورى.

يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية لمشروع بركة غليون للإستزراع السمكى فى محافظة كفر الشيخ فى نوفمبر الماضى ، ويعد مشروع الإستزراع السمكى ببركة غليون الذى أشرفت القوات المسلحة على إنشائه، أكبر مزرعة سمكية بحرية على مستوى الشرق الأوسط، وتم اقامتها بمنطقة بركة غليون بمركز مطوبس شمال محافظة كفر الشيخ بتكاليف مليار و700 مليون جنيه، حيث تمت إقامة 3 محطات عملاقة بالمشروع منها محطتان لتزويد الأحواض السمكية بالمياه العذبة والمالحة ومحطة لصرف المياه

وتضم المدينة السمكية الصناعية غليون أكبر مصنع تجهيز الأسماك والجمبرى فى الشرق الأوسط على مساحة (19695 م2) ويشتمل على مصنع منتجات الأسماك: مبردة – مجمدة – فيليه – مطهية – نصف مطهية – مصنع ، مصنع منتجات الجمبرى: مبرد – مجمد – مقشر – مصنع – مطهية – نصف مطهية، وذلك بطاقة إنتاجية (100) طن / يوم.


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مشروع بركة غليون

محافظة كفر الشيخ



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