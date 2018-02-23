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الجمعة، 23 فبراير 2018 07:54 ص
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شعبة الأخشاب: 10% انخفاض فى الأسعار بسبب الركود

الجمعة، 23 فبراير 2018 06:00 ص
شعبة الأخشاب: 10% انخفاض فى الأسعار بسبب الركود مستودع اخشاب




كتب : حسام الشقويرى
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قال محمد السعيد سكرتيرعام شعبة الأخشاب بغرفة تجارة القاهرة ، إنه يوجد انخفاض فى أسعار الأخشاب بالأسواق يصل نسبته الى 20% على الأقل فى الفترة الحالية ، وذلك بسبب حالة الركود الى يعانى منها السوق وقلة المبيعات.

وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من الضرورى وضع منظومة جديدة لتجارة وصناعة الأخشاب فى مصر، تتماشى مع متغيرات السوق، ومواجهة الاحتكار واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة المخالفين من مستوردى الأخشاب، ووضع آلية خاصة لمراقبة الأسعار لمنع المضاربات.

 


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