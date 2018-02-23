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شباب الإعلاميين يتصدرون مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"

الجمعة، 23 فبراير 2018 03:36 م
شباب الإعلاميين يتصدرون مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"




محمود جلال
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يبدأ غدا السبت حفل افتتاح مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" التى سوف يقوم بمحافظة الأقصر، التى يتصدر عدد كبير من الإعلاميين الشباب فى إدارة الجلسات المؤتمرات، ومن المقرر أن الإعلامى شريف فؤاد يبدأ فى تقديم حفل الافتتاح، وبينما تقدم حفل الختام الإعلامية ريهام الديب، على أن تبدأ الجلسات الحوارية بعد غد، الأحد.

 

ويدير جلسة "آليات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة" الإعلامى أحمد فايق، ويدير جلسة "تكنولوجيا اقتصاديات معالجة وتحلية المياه" أيمن إبراهيم، ويدير محمد شردى جلسة "التحديات المائية فى ظل التغيرات المناخية"، وتدير علا بكر جلسة "الإدارة المستدامة لمنظومة الرى والصرف"، خلود زهران تدير جلسة "منظومة أمن المياه والغذاء والطاقة وتأثيرها الهائل على التنمية المستدامة"، أما أحمد خيرى فيتولى جلسة "فرص استخدام الطاقة المتجددة فى الرى والمجتمعات الجديدة".

 

بينما يدير الإعلامى عمرو الكحكى جلسة "تطبيقات تكنولوجيا الفضاء فى المياه والزراعة"، ومحمد الشاذلى يدير جلسة "الاستثمار والشركات المحلية والدولية فى مجالات المياه"، وعمرو خليل يدير جلسة "الريف الجديد والطريق إلى مجتمعات ريفية مستدامة"، وأخيرا غدير حجاج تدير جلسة "التوعية والإرشاد وبناء القدرات فى مجالات المياه والطاقة".


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