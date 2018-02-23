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سى إن إن: ترامب يقترح منح مكافآت للمدرسين الذين يحملون أسلحة

الجمعة، 23 فبراير 2018 10:12 ص
سى إن إن: ترامب يقترح منح مكافآت للمدرسين الذين يحملون أسلحة ترامب




كتبت ريم عبد الحميد
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قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب ظل طوال أمس الخميس يصارع كيفية منع المزيد من المذابح فى المدارس والتعامل مع النقاش حول السلاح الذى تشهده أمريكا، وقدم حلولا أبرزها منح مكافآت للمدرسين الذين يخضعون لتدريب على الأسلحة.

 

وقال ترامب "إن هؤلاء الناس جبناء، لن يدخلوا إلى مدرسة لو أن 20% من المدرسين لديهم سلاح، ربما  يكون 10% أو 40%. وما سأوصى بفعله هو أن الناس الذين يحملون سلاحا سنمنحهم علاوة، سنعطيهم القليل من المكافآة".

 

وأضاف الرئيس الأمريكى قائلا: سيشعرون صدقا بارتياح أكثر لحمل السلاح على أى حال.

 

وبعد تصريحات ترامب قال راج شاه نائب السكريتر الصحفى للبيت الأبيض، إن المقترح لم يصل بعد إلى سياسة أو نقطة تشريعية بعد، لكنه قلل من أهمية الأسئلة حول كيفية تمويل الخطة.

 

وكان ترامب  قد تعهد يوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات "قوية" من أجل التحقق من السوابق الإجرامية والوضع العقلى للراغبين فى شراء أسلحة، وذلك لدى استقباله فى البيت الأبيض ناجين من إطلاق نار أوقع 17 قتيلا الأسبوع الماضى داخل مدرسة فى فلوريدا.

 

وأبدى ترامب استعداده لتسليح بعض الأساتذة فى المدارس، وذلك لتأمين حماية أكبر للتلاميذ فى حال شن هجوم مماثل لما حصل فى ثانوية باركلاند الأسبوع الماضى.

 

وأوضح الرئيس أن المدرسين المعنيين سيحملون سلاحهم بشكل خفى وسيتبعون تدريبا خاصا مسبقا، لكن دون أن يعلن قرارا حاسما حول هذه المسألة المثيرة للجدل، مضيفا أن "الأمر ينطبق بالطبع على الأساتذة الذين يعرفون التعامل مع الأسلحة".


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