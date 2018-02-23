سوء الأحوال الجوية بالخليج والأردن يؤخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى مساء الخميس تأخر اقلاع 3 رحلات جوية دولية لمدد تراوحت بين الساعة والساعة والنصف بسبب سوء أحوال الطقس بمطارات الوصول وانتظارا لإذن إقلاعها بعد تحسن أحوال الرؤية اتباعا لقواعد الأمن والسلامة.

وأفاد مصدر ملاحى أن الرحلة رقم 502 التابعة لشركة الخطوط الجوية الأردنية المتجهة الى عمان تأخر إقلاعها لمدة 90 دقيقة، بينما تأخرت الرحلة رقم 264 المتجهة إلى أبها والتابعة لشركة فلاى ناس لمدة 60 دقيقة، بينما أقلعت الرحلة رقم 542 المتجهة إلى الكويت والتابعة لشركة طيران الخليج بعد تأخر دام لنحو 75 دقيقة.

وقامت سلطات المطار باستضافة ركاب الطائرات داخل احدى صالات الترانزيت وتخصيص فريق من العلاقات العامة لمساعدة الركاب حتى إقلاع رحلاتهم.