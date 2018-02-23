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سقوط عاطل بحوزته 18 ألف قرص مخدر قبل ترويجها فى إمبابة

الجمعة، 23 فبراير 2018 02:39 م
سقوط عاطل بحوزته 18 ألف قرص مخدر قبل ترويجها فى إمبابة أقراص مخدرة - أرشيفية




كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط عاطل، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازته 18 ألف قرص مخدر داخل مسكنه بإمبابة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد باتجار عاطل فى المواد المخدرة، وتحويل مسكنه إلى وكر لتخزين المخدرات.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، من القبض عليه، وبحوزته 18 ألف قرص مخدر، ومبلغ 3200 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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