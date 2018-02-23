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الجمعة، 23 فبراير 2018 05:52 م
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سفير كندا يتفقد مدرسة من مشروع "التعليم فى بيئة آمنة"

الجمعة، 23 فبراير 2018 05:13 م
سفير كندا يتفقد مدرسة من مشروع "التعليم فى بيئة آمنة" جانب من الحدث




كتب محمود طه حسين
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فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة بلان، قام السفير جيس داتون سفير كندا بزيارة مدرسة (الحرمين الابتدائية) بإدارة المنتزة التعليمية بمحافظة الإسكندرية؛ لتفقد المشروعات التى نفذتها المنظمة من خلال مشروع "التعليم فى بيئة آمنة"، والتى تموله الشئون الدولية الكندية، ورافقه فى الجولة ياسر  محمود مدير عام أمن المعلومات، ولفيف من القيادات التعليمية بالمديرية.

وأثنى السفير على مستوى المدرسة والتعاون القائم بين الوزارة والمنظمة والسفارة الكندية.

ومن جهته أكد محمود على أن المشروع ينفذ بعدد (40) مدرسة حكومية بمحافظات (الجيزة، ودمياط، والإسكندرية) من المدارس التى تحتضن طلاب سوريين؛ لدعم قدرات تلك المدارس من مختلف النواحى، وتوفير برامج تدريبية للمعلمين بها، بالإضافة إلى أعمال الصيانة.

وتابع محمود أن زيارة السيد السفير تعتبر تقديرًا للجهود التى بذلت خلال الفترة السابقة خاصة وأن المشروع قد أوشك على الإنتهاء.

 

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سفير كندا

مدرسة

مشروع

التعليم فى بيئة آمنة



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