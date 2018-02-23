سفر وعودة 1258 مصريا وليبيا و241 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

سفر وعودة 1258 مصريا وليبيا و241 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعةالجمعة، 23 فبراير 2018 09:53 م
ميناء السلوم -أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1258 مصريا وليبيا و241 شاحنة فى الاتجاهين عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 945 شخصًا إلى الجانب الليبى، بينهم 189 مصريًا و756 ليبيًا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 313، بينهم 219 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية، و94 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.
وعلى جانب آخر، سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 104 شاحنات وعودة 137 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية بالمنطقة الشرقية.
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