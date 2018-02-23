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سعر اليورو اليوم الجمعة واستقرار العملة الأوروبية

الجمعة، 23 فبراير 2018 12:57 م
سعر اليورو اليوم الجمعة واستقرار العملة الأوروبية اليورو




رانيا فزاع
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  ثبت سعر اليورو أمام الجنيه اليوم ، على نفس سعر ختام تعاملات الأمس ، بالغاً ، 21.56 جنيه للشراء ، و 21.77 للبيع ،  وفقا لاخر تحديثات البنك الأهلى.

وفى مختلف البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى ، جاء السعر اليوم ، كالتالى.

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

 21.64 جنيه للشراء

21.81 جنيه للبيع

 سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 21.56 جنيه للشراء

21.77 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

  21.55 للشراء

21.75  للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 

 21.61  للشراء

21.80جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 21.60 للشراء

  21.85للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.59لشراء

21.80  للبيع

 

 

 

 


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