سعر الريال السعودى اليوم الجمعة والعملة السعودية تواصل الاستقرار





رانيا فزاع

بالرغم من اقتراب موسم العمرة ، إلا أن سعر الريال لم يشهد أى تغير أمام الجنيه المصرى ، مستمراً فى حالة الاستقرار التى يشهدها منذ أسابيع ماضية ، وثبت سعره اليوم الجمعة أول أيام العطلة الأسبوعية على ختام تعاملات أمس الخميس، استقر سعر الريال السعودى ، مسجلا فروقاً طفيفة من بنك لآخر.

ووفقاً لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر ، جاء سعر الريال السعودى ، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6 جنيه للشراء

4.7 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.69 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.68 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.68 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.67 جنيه للشراء

4.71جنيه للبيع