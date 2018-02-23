سعر الدولار اليوم الجمعة 23 - 2 - 208.. واستقرار العملة الأمريكية





كتبت رانيا فزاع

سجل سعر الدولار استقرارا اليوم الجمعة 23-2-2018 أول أيام العطلة الأسبوعية، على نفس سعر ختام تعاملات الأمس، وبحسب آخر بيانات البنك الأهلى، جاء سعر الدولار كالتالى: 17.59 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وفى عدد آخر من البنوك جاء سعر الدولار اليوم كالتالى:

سعر الدولار فى مصر

ثبت سعر الدولار اليوم فى تعاملات اليوم الجمعة ، مسجلاً متوسط سعر بلغ 17.6375 جنيه للشراء ، و 17.7361 جنيه للبيع ، وفقاً للبنك المركزى المصرى.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.6178 جنيه للشراء

17.7520 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.59 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.63 جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.62 جنيه للشراء

17.72 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.63 جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع