سعر الدولار اليوم الجمعة 23 - 2 - 208.. واستقرار العملة الأمريكية

سعر الدولار اليوم الجمعة 23 - 2 - 208.. واستقرار العملة الأمريكيةالجمعة، 23 فبراير 2018 11:47 ص
الدولار
كتبت رانيا فزاع
إضافة تعليق
سجل سعر الدولار استقرارا اليوم الجمعة 23-2-2018 أول أيام العطلة الأسبوعية، على نفس سعر ختام تعاملات الأمس، وبحسب آخر بيانات البنك الأهلى، جاء سعر الدولار كالتالى: 17.59 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم
وفى عدد آخر من البنوك جاء سعر الدولار اليوم كالتالى:
سعر الدولار فى مصر
ثبت سعر الدولار اليوم فى تعاملات اليوم الجمعة ، مسجلاً متوسط سعر بلغ 17.6375 جنيه للشراء ، و 17.7361 جنيه للبيع ، وفقاً للبنك المركزى المصرى.
متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.6178 جنيه للشراء
17.7520 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.58 جنيه للشراء
17.68 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.59 جنيه للشراء
17.69 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.63 جنيه للشراء
17.73 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.62 جنيه للشراء
17.72 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.63 جنيه للشراء
17.73 جنيه للبيع
إضافة تعليق
عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر
دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة