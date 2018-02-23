سامح فهمى يصل استاد القاهرة للإدلاء بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين

وصل سامح فهمى وزير البترول الأسبق استاد القاهرة للادلاء بصوته فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين.

وتجرى اليوم المرحلة الأولى من الإنتخابات لانتخاب 50 رئيس نقابة فرعية وعضو مجلس نقابة فرعية وعضو مجلس شعبة هندسية بمجلس النقابة العامة، على مستوى المحافظات التي تقام بها الانتخابات.