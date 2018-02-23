سامح فهمى يصل استاد القاهرة للإدلاء بصوته فى انتخابات نقابة المهندسين

سامح فهمى يصل استاد القاهرة للإدلاء بصوته فى انتخابات نقابة المهندسينالجمعة، 23 فبراير 2018 04:05 م
سامح فهمي وزير البترول الأسبق
كتب رضا حبيشى
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وصل سامح فهمى وزير البترول الأسبق استاد القاهرة للادلاء بصوته فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين.
وتجرى اليوم المرحلة الأولى من الإنتخابات لانتخاب 50 رئيس نقابة فرعية وعضو مجلس نقابة فرعية وعضو مجلس شعبة هندسية بمجلس النقابة العامة، على مستوى المحافظات التي تقام بها الانتخابات.
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