دعما للجيش المصرى .. مدارس بورسعيد تذيع أغنية الفرقة 103 صاعقة بطابور الصباح

دعما للجيش المصرى .. مدارس بورسعيد تذيع أغنية الفرقة 103 صاعقة بطابور الصباحالجمعة، 23 فبراير 2018 06:57 م
قوات الصاعقه -ارشيفية
بورسعيد - محمد عزام
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قرر الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إذاعة أغنية الفرقة 103 صاعقة "قالوا ايه علينا دولا قالوا ايه" من ضمن فاعليات طابور الصباح، وذلك ابتداءا من الأحد القادم .
وذكر بيان للعلاقات العامة للتربية والتعليم بالمحافظة، أنه بناءا على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فسوف تكون إذاعة الأغنية ضمن فقرات الاذاعةالمدرسية اليومية بجميع مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية ( عام - خاص - فنى ) لمدة أسبوع دعما للجيش المصرى أثناء العملية الشاملة للقضاء على الارهاب بوسط وشمال سيناء.
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