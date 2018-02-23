دعما للجيش المصرى .. مدارس بورسعيد تذيع أغنية الفرقة 103 صاعقة بطابور الصباح





بورسعيد - محمد عزام

قرر الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إذاعة أغنية الفرقة 103 صاعقة "قالوا ايه علينا دولا قالوا ايه" من ضمن فاعليات طابور الصباح، وذلك ابتداءا من الأحد القادم .

وذكر بيان للعلاقات العامة للتربية والتعليم بالمحافظة، أنه بناءا على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فسوف تكون إذاعة الأغنية ضمن فقرات الاذاعةالمدرسية اليومية بجميع مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية ( عام - خاص - فنى ) لمدة أسبوع دعما للجيش المصرى أثناء العملية الشاملة للقضاء على الارهاب بوسط وشمال سيناء.