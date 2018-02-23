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دعما للجيش المصرى .. مدارس بورسعيد تذيع أغنية الفرقة 103 صاعقة بطابور الصباح

الجمعة، 23 فبراير 2018 06:57 م
دعما للجيش المصرى .. مدارس بورسعيد تذيع أغنية الفرقة 103 صاعقة بطابور الصباح قوات الصاعقه -ارشيفية




بورسعيد - محمد عزام
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قرر الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إذاعة أغنية الفرقة 103 صاعقة "قالوا ايه علينا دولا قالوا ايه"  من ضمن فاعليات طابور الصباح، وذلك ابتداءا من الأحد القادم .
 
وذكر بيان للعلاقات العامة للتربية والتعليم بالمحافظة، أنه بناءا على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فسوف تكون إذاعة الأغنية ضمن فقرات الاذاعةالمدرسية اليومية بجميع مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية ( عام - خاص - فنى ) لمدة أسبوع دعما للجيش المصرى أثناء العملية الشاملة للقضاء على الارهاب بوسط وشمال سيناء.
 
 

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