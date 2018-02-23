خادم الحرمين الشريفين وولى العهد يهنئان إستونيا بذكرى يوم الاستقلال





وكالات الأنباء

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيسة جمهورية إستونيا السيدة كريستى كاليولايد بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأعرب الملك باسمه و اسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهانى لحكومة وشعب جمهورية إستونيا الصديق أطراد التقدم والإزدهار.