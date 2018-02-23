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حمله تموينية على محال السلع الغذائية بكفر شكر

الجمعة، 23 فبراير 2018 02:00 ص
حمله تموينية على محال السلع الغذائية بكفر شكر حملات تموينيه




القليوبية- نيفين طه
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شنت الأجهزة المحلية بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حملة تموينية مكبرة برئاسة نهاد فوزى نائب رئيس مركز ومدينة كفر شكر لضبط المحلات المخالفة والكشف عن التراخيص وصلاحية الأغذية.
 
وأكد نائب رئيس المدينة أن الحملة التموينية أسفرت عن تحرير 11 محضر تموينى منهم 5 مخابز و 3 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار و 1 محل جزارة وأخذ لحوم غير صالحة للاستهلاك ومحل لحوم مجمدة غير مدرج عليها بيانات.
 
وأضاف نائب رئيس المدينة أنه تم تكثيف الحملات التموينية لمراقبة المخابز ومحال بيع السلع الغذائية وبيع اللحوم للقضاء على جشع التجار وحفاظا على صحة المواطنين من الأغذية الفاسدة.

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