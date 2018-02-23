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حركة الشباب الصومالية تعلن مسئوليتها عن تفجيرات العاصمة مقديشو

الجمعة، 23 فبراير 2018 07:59 م
حركة الشباب الصومالية تعلن مسئوليتها عن تفجيرات العاصمة مقديشو مسلحو حركة الشباب الصومالية - أرشيفية




كتب عبد الوهاب الجندى
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أعلنت حركة الشباب الصومالية مسئوليتها عن التفجيرات الانتحارية التي راح ضحيتها 18 قتيلا و20 جريحا.

وقالت حركة الشباب فى بيان نشرتها علي الإنترنت، إن "عمليتان وهجوم واسع لمقاتلى الحركة، استهدفت على مجمع القصر الرئاسي، ومقر جهاز الأمن والاستخبارات للحكومة الصومالية فى العاصمة مقديشو، واشتباكات عنيفة تدور الآن".

 


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حركة الشباب الصومالية

مقديشو

تفجيرات العاصمة مقديشو

الصومال



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