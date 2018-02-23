حركة الشباب الصومالية تعلن مسئوليتها عن تفجيرات العاصمة مقديشو

حركة الشباب الصومالية تعلن مسئوليتها عن تفجيرات العاصمة مقديشوالجمعة، 23 فبراير 2018 07:59 م
مسلحو حركة الشباب الصومالية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى
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أعلنت حركة الشباب الصومالية مسئوليتها عن التفجيرات الانتحارية التي راح ضحيتها 18 قتيلا و20 جريحا.
وقالت حركة الشباب فى بيان نشرتها علي الإنترنت، إن "عمليتان وهجوم واسع لمقاتلى الحركة، استهدفت على مجمع القصر الرئاسي، ومقر جهاز الأمن والاستخبارات للحكومة الصومالية فى العاصمة مقديشو، واشتباكات عنيفة تدور الآن".
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