حالة الطقس اليوم الجمعة 23/2/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الجمعة، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة أحيانًا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، والرياح أغلبها شرقية خفيفة إلى معتدلة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:

تستمر درجات الحرارة قريبة من مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس بارداً نسبياً إجمالاً مع ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة.

ويتوقع هطول زخات محلية رعدية من المطر بمشيئة الله في جنوب المملكة، تشمل بذلك منطقة إقليم العقبة، تمتد تدريجياً هذه الفرصة لتطال بقية المناطق.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: متغيرة الاتجاهات إلى جنوبية، خفيفة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.

ليلًا:

يكون الطقس بارداً في مختلف المناطق، مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة.

ويتوقع هطول زخات محلية رعدية من المطر بمشيئة الله، في أجزاء من جنوب المملكة، قد تطال منطقة إقليم العقبة.

في حين، يُحتمل تشكل الضباب، وبالتالي حدوث تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مع ساعات الليل المتأخرة وصباح السبت في مناطق السهول الشرقية.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وباردا ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.