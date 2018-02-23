جمارك نويبع تضبط 4 محاولات تهريب لكمية من الدخان المعسل وأجهزة الاتصالات





كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم مدير عام جمارك نويبع بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بميناء نويبع ، من إحباط 4 محاولات تهريب لكمية من الدخان المعسل وأجهزة الإتصالات بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية والتصديرية

وكانت المحاولة الأولى بجمرك الوارد حيث وردت إخبارية مشتركة من الإدارة العامة لجمارك نويبع وإدارة البحث الجنائى بميناء نويبع مفادها إعتزام المدعو م . ر . م مصري الجنسية سائق الشاحنة رقم 7348/5921 مصرية تهريب بضائع أجنبيه غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية ضمن مشمول البيان الجمركى رقم 500 لسنة 2018 باسم الراكب "ا . م . ع" ، بالمعاينة الفعلية تم ضبط 85 راوتر منشأ أمريكى مخبأة داخل ركنة طقم أنتريه وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات 51 ألف جنيه، أما المحاولات الثلاثة الأخرى فكانت بجمرك الصادر وبناء على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة لجمارك نويبع وإدارة البحث الجنائى بميناء نويبع بإعتزام 3 سائقين مسافرين للأردن تهريب كمية من الدخان المعسل

وبتفتيش السيارات عثر على 326 كيس بهم 159 كيلوجرام دخان معسل مخبأة داخل تابلوهات السيارات ومواتير التبريد، حيث تم تشكيل لجنة جمركية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 4 محاضر ضبط جمركية وتحريز المضبوطات.