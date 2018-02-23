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جامعة الزقازيق تنظم مؤتمر البرمجة والاتصالات السبت

الجمعة، 23 فبراير 2018 04:30 ص
جامعة الزقازيق تنظم مؤتمر البرمجة والاتصالات السبت جامعة الزقازيق - صورة أرشيفية




الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد الدكتور محمود سطوحى مستشار رئيس جامعة الزقازيق للمشروعات ومدير مكتب التيكو بالجامعة أن الجامعة تنظم مؤتمر البرمجة والاتصالات (MUTEX) بقاعة منتديات الجامعة يوم السبت المقبل برعاية مكتب الابتكار ونقل التكنولوجيا بالتعاون مع كلية الهندسة تحت رعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة.

وأضاف سطوحى لـ"اليوم السابع" أن المؤتمر السنوى هو الفريد من نوعه على مستوى الجمهورية، وهو عبارة عن مجموعة من المحاضرات تناقش أحدث تطورات التكنولوجيا فى مجالات البرمجة والاتصالات، وسوف تليها مجموعة من الورش عن طريق شركات رائدة عالمية.

وأضاف أمين أنور جمعة مدير متابعة المشروعات والمعلومات بمكتب الابتكار ونقل التكنولوجيا بالجامعة أن الهدف من اقامة المؤتمر هو تنشئة طلاب لديها الوعى بمتطلبات سوق العمل وقادرين على المنافسة وإبراز مكانة جامعة الزقازيق لمبادرتها بتنظيم هذا الحدث وستشارك شركة فودافون والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
 


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