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تونس: ترشح 2173 قائمة بلدية فى كل الدوائر الانتخابية

الجمعة، 23 فبراير 2018 10:41 م
تونس: ترشح 2173 قائمة بلدية فى كل الدوائر الانتخابية صندوق انتخابات - أرشيفية




(أ ش أ)
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أعلنت الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، أن العدد الإجمالى للقوائم المترشحة للانتخابات البلدية بلغ 2173 قائمة موزعة على 177 قائمة ائتلافية و1099 قائمة حزبية و879 قائمة مستقلة، وأن عدد المترشحين بلغ 57020 مترشحًا.

وأعلن رياض بوحوش عضو هيئة الانتخابات - فى مؤتمر صحفى اليوم - أن 206 دائرة بلدية لم تتلق ترشحات ائتلافية، و29 دائرة لم تتلق ترشحات مستقلة. فى حين بلغ عدد المترشحين من ذوى الاحتياجات الخاصة 1812، كما تم سحب 36 قائمة لأسباب تقنية أو غيرها.

وأكد بوحوش أن يوم أمس شهد إقبالاً قياسيًا على تقديم الترشحات باعتباره اليوم الأخير، وتم تسجيل تقديم 700 قائمة خلاله. فى حين أكد رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلى المنصرى أن الترشحات غطت كل الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى نجاح الهيئات الفرعية فى إدارة هذه المرحلة.

 


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