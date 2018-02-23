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توقف حركة المرور بسبب مقطورة معطلة بمنتصف طريق الكريمات

الجمعة، 23 فبراير 2018 09:45 م
توقف حركة المرور بسبب مقطورة معطلة بمنتصف طريق الكريمات زحام مرورى - أرشيفية




كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الكريمات، بسبب مقطورة معطلة تحمل أطنان من الحديد بوسط الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب السيارة المعطلة فيما يكثف رجال المرور من جهودهم لتسيير حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا بوجود مقطورة معطلة أعلى طريق الكريمات، وأمر اللواء عصمت الأشقر مدير المرور بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


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