تنفيذ 100 حكما قضائيا وفحص 25 مشتبها ومسجل خطر خلال حملة أمنية بمطروح

تنفيذ 100 حكما قضائيا وفحص 25 مشتبها ومسجل خطر خلال حملة أمنية بمطروحالجمعة، 23 فبراير 2018 10:34 م
حملة أمنية -أرشيفية
مطروح – حسن مشالى
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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 100 حكم قضائى، وفحص 25 مشتبها فيهم ومسجلين خطر خلال حملة أمنية.
وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح إخطارًا بتمكن الحملة من فحص 19 مشتبها فيهم و6 مسجلين خطر، وتنفيذ حكم فى قضية جنائية، و45 حكما جزئيا و7 أحكام مستأنفة، و41 حكم بغرامات، و6 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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