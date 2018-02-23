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تضارب تصريحات المسئولين بنيجيريا حول مصير التلميذات المختطفات من بوكوحرام

الجمعة، 23 فبراير 2018 08:12 ص
تضارب تصريحات المسئولين بنيجيريا حول مصير التلميذات المختطفات من بوكوحرام الجيش النيجيرى - أرشيفية




رويترز
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قال حاكم ولاية يوبى النيجيرية لسكان فى قرية داباتشى، إن التلميذات الـ 76 المخطوفات اللاتى ذكرت تقارير أن الجيش أنقذهن من جماعة بوكو حرام المتشددة لم يظهرن بعد فى واقع الأمر.

وكانت حكومة الولاية، أعلنت يوم الأربعاء، أن الجيش أنقذ الفتيات، مما أشاع حالة من البهجة دفعت البعض إلى الاحتفال فى الشوارع، لكن 4 أشخاص ممن سمعوا حديث الحاكم إبراهيم جيدام، أمس الخميس، قالوا إنه أبلغ القرويين بأنه لم يتم إنقاذ أحد.

وقال على مايدويا - الذى يعيش فى داباتشى - "الحكومة أعلنت العثور على الفتيات والآن يقول الحاكم إن الجنود لم يعثروا عليهن بعد. لماذا كذبوا علينا؟"، وقاد متمردو بوكو حرام شاحنات إلى داباتشى، مساء الاثنين، وبعضهم كان يحمل سلاحا ثقيلا ثم هاجموا مدرسة للبنات مما تسبب فى هرب مئات التلميذات.

ويوم الأربعاء، أبلغ شاهد "رويترز"، بأنه رأى 3 شاحنات ممتلئة ببنات يبكين بينما كان المسلحون يأمرونه بإرشادهم على طرق الخروج من المنطقة، وتتضارب التقارير بشأن عدد الطالبات المفقودات، فهناك تقارير تشير إلى أنهن 50 فتاة، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن العدد يتجاوز 100 فتاة.

 


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