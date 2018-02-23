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تباطؤ حركة المرور بسبب كسر ماسورة مياه بطريق السويس الصحراوى

الجمعة، 23 فبراير 2018 08:28 م
تباطؤ حركة المرور بسبب كسر ماسورة مياه بطريق السويس الصحراوى كسر ماسورة - أرشيفية




كتب عبد الرحمن سيد
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تسبب كسر ماسورة مياه بطريق السويس الصحراوى فى توقف حركة السيارات بالطريق للقادم من مطلع السويس إلى سعد الشاذلى، وتم إخطار شركة الصرف للدفع بالسيارات لشفط المياه فيما تتمركز الخدمات المرورية بالمكان للعمل على تنظيم حركة المرور.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من الخدمات المرورية بطريق السويس الصحراوى بكسر ماسورة مياه وظهور كثافات مرورية، وأمر اللواء عصمت الأشقر مدير المرور بانتقال رجال المرور إلى المكان للعمل على سحب الكثافات وتم غلق مصدر المياه وتناشد إدارة المرور بتهدئة السرعات.

 

 


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