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تأجيل وصول شحنة البطاريق إلى الاثنين المقبل لنقلها لمول مصر

الجمعة، 23 فبراير 2018 02:58 م
تأجيل وصول شحنة البطاريق إلى الاثنين المقبل لنقلها لمول مصر مطار القاهرة الدولي




كتبت-رحاب نبيل
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قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى أنه تم تأجيل وصول شحنة البطاريق، التى كانت من المقرر أن تصل اليوم الجمعة، على أن تصل فجر الاثنين المقبل قادمة من اليابان على متن طائرة شحن خاصة لنقلها إلى مول مصر.

 

وأوضحت المصادر أن شحنة البطاريق تقدر بعدد نحو 20 بطريق قادمة من دولة اليابان، ومتوجهة إلى مول مصر الجديد داخل القاهرة، موضحا أن هذه أول مرة تدخل البطاريق مصر، باعتباره حيوان له ظروف حياتيه خاصة إذ أنه يعيش فى المناطق الجليدية الباردة وتحتاج إلى ظروف مناخية خاصة.

 

وترجع إدارة وملكية مول مصر الواقع فى مدينة 6 أكتوبر، لمجموعة الفطيم حيث يعتبر مول التسوق وجهة الترفيه الأهم فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

 

 


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