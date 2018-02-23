بدء مؤتمر نقابة الأشراف بمغاغة لإعلان تأييد السيسي





المنيا- حسن عبد الغفار

بدا منذ قليل المؤتمر الجماهيرى الذى تنظمه نقابة الأشراف بمغاغة شمال محافظة المنيا لدعم الرئيس السيسى، بحضور الشيخ صالح أبوزيد نقيب الأشراف بالزقازيق وطاهر أبوزيد وأحمد حسن نجما منتخب مصر السابقين.

وذلك للاعلان عن دعم الرئيس السيسي وتاييده لفترة رئاسية قادمة، حيث بدا المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وإعلان الدعم الكامل من نقابة الأشراف للرئيس لضمان أمن واستقرار البلاد.