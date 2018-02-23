بدء تحويل مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان لمستشفى عام





كتب أحمد حسن

قال المهندس شريف عبد البديع، معاون رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم البدء فى إجراءات تحويل مستشفى التأمين الصحى بالمدينة إلى مستشفى عام، لافتا إلى أنه تم البدء فى رفع كفاءة وتطوير المستشفى لتحويلها لمستشفى عام لجميع التخصصات لخدمة أهالى مدينة العاشر من رمضان.

وأضاف شريف عبد البديع، أنه تم عقد اجتماع تنسيقى بمقر جهاز مدينة العاشر من رمضان وتم تفقد المستشفى بحضور الإستشارى وشركة المقاولات الجارى إسناد أعمال التطوير لها والمكلفة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومهندسى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومهندسى جهاز المدينة ومندوبى وزارة الصحة للوقوف على الحالة الإنشائية للمستشفي ووضع خطة للإخلاء الجزئى لأدوار المستشفى لتمكين شركة المقاولات من إتمام أعمال التطوير أولا بأول وتكليف الاستشارى بسرعة الانتهاء من اللوحات التنفيذية.

وأوضح أنه تم الاتفاق على استمرار تقديم الخدمة الحالية للمرضى من طوارئ وغسيل كلوى وعناية فقط بالتنسيق مع وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم البدء الفورى فى أعمال إخلاء والإحلال والتجديد للأدوار العليا بالمستشفى لترميمها لحين الانتهاء من اللوحات التنفيذية وسيتم تنفيذ قسم مستقل بالدور الأرضى بمدخل مستقل للغسيل الكلوي سعة 37 كرسيا بدلا من 8 كراسى الحالين فى خلال شهرين من تاريخه وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى.