بالأسماء .. حركة تنقلات وندب بين نواب ومساعدين وسكرتيري رؤساء المدن بالدقهلية





أصدر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية،حركة تنقلات محدودة بين نواب ومساعدين وسكرتيري رؤساء ومجالس المدن والمراكز بنطاق المحافظة.

كما قرر المحافظ، ندب السيد أحمد عبد السلام، نائب حي شرق المنصورة، أشرف محمد عبد الواحد، نائب حي غرب المنصورة، محمد أمين الدمرداش، نائب حي غرب المنصورة، وائل وجدي عليوة، نائب مركز ومدينة المنصورة، سوسن يوسف مجاهد، نائب مركز ومدينة المنصورة، هاني السيد سالم سليمان، نائب مركز ومدينة طلخا، حمدي حسين محمد رشاد، نائب مركز ومدينة السنبلاوين، محمد أحمد إبراهيم السيد فضالة، نائب مركز ومدينة السنبلاوين، مني مكاوي محمد أحمد، نائب مدينة محلة دمنة، فايز عبد الحميد عبد اللطيف عجينة، نائب مركز ومدينة نبروة، حاتم عبد الله حسن علي، نائب مركز ومدينة بلقاس، غادة الحمادي أحمد محمد، نائب مركز ومدينة بلقاس، كريمة صديق عبد الغفار، نائب مركز ومدينة شربين، صباح عبد الرحيم شحاتة، نائب مركز ومدينة شربين، محمد احمد محمد إبراهيم البسيونى ، نائب مركز ومدينة اجا، فتحى إبراهيم حسن السيد،نائب مركز ومدينة ميت غمر، علاء الدين عثمان محمود ، نائب مركز ومدينة ميت غمر، صلاح صالح البرعى بكر، نائب مركز ومدينة ميت غمر، محمد عيد عبد العزيز خضر،نائب مركز ومدينة دكرنس، عوض صبحى احمد مراد،نائب مركز ومدينة تمى الامديد، عاطف فؤاد السعيد فرج، نائب مركز ومدينة بنى عبيد ، السيد طه محمد المنياوى ،نائب مدينة جمصه، السيد محمد العربى احمد ،نائب رئيس مركز ومدينة منية النصر، ذكريات صبرى عبد الحميد ،نائب رئيس مركز ومدينة منية النصر، محمد محمد الرفاعى السيد ،نائب مدينة الكردى، السيد احمد احمد احمد حجاج، نائب مركز ومدينة شربين، عيشة محمد ربيع المتولى ،نائب رئيس مركز ومدينة الجمالية،احمد احمد هلال زهرى،نائب رئيس مركز ومدينة المنزلة،رحاب عوض السيد هلهول، نائب رئيس مركز ومدينة المطرية.

كما قرر محافظ الدقهلية، ندب حسن عطية السيد عبد الواحد، مساعد حي شرق المنصورة، فتحى عبد ربه محمد إبراهيم ،مساعد حى غرب المنصورة، عبد الهادى محمد عبده جاد ، مساعد حى غرب المنصورة، منى محمد حلمى عبد اللطيف، مساعد حى غرب المنصورة، كريمان محمد سلطح، مساعد مركز ومدينة المنصورة، خالد إبراهيم الحنفى، مساعد مركز ومدينة المنصورة، محمد أنور عبد الله ،مساعد مركز ومدينة طلخا،محمد سالم على سالم ، مساعد مركز ومدينة طلخا ، محمود أبو الحسن عبد الكريم، مساعد مركز ومدينة جمصه، احمد مبارك محمد ربيع نجم،رئيس قرية ميت الكرما مركز ومدينة طلخا،حسام الدين محمد البيلى سمرة،مساعد مركز ومدينة بلقاس،محسن عبد الله محمد، مساعد مركز ومدينة بلقاس،كرم عبد السميع البدراوى، مساعد مركز ومدينة بلقاس،محمد محمد البهنساوى فرج،مساعد مركز ومدينة شربين،إبراهيم عبد الله عبد الفتاح، مساعد مركز ومدينة شربين،رشا فاروق وهبه، مساعد مركز ومدينة شربين،محمد صلاح محمد يوسف،مساعد مدينة جمصه، رفاعى إبراهيم منصور محمد ، مساعد مدينة جمصه، نير نصر الدين حسن، مساعد مركز ومدينة اجا، سعد محمد أبو المعاطى، مساعد مركز ومدينة ميت غمر، فؤاد كمال عبد الرحمن عوض، مساعد مركز ومدينة ميت غمر، المرسى عبد العظيم فتوح ، مساعد مركز ومدينة ميت غمر،إبراهيم السعيد سليمان، مساعد مركز ومدينة السنبلاوين،إبراهيم الطنطاوى عبد الحميد، مساعد مركز ومدينة السنبلاوين، صبحى محمود احمد العدوى، مساعد مركز ومدينة تمى الامديد، جمعه مصطفى جمعه عبد الخالق، مساعد مركز ومدينة نبروه، حسام الدين طه البدوى العنز، مساعد مركز ومدينة تمى الامديد، إبراهيم محمد عبد العزيز موافى، مساعد مركز ومدينة بنى عبيد، عبد المنعم يوسف عبد المنعم الدسوقى،مساعد رئيس مركز ومدينة دكرنس، حجازى المغاورى حجازى، مساعد رئيس مركز ومدينة دكرنس، هانم محمد أبو العز، مساعد رئيس مركز ومدينة منية النصر، محمد عوض محمد الدسوقى، مساعد رئيس مركز ومدينة منية النصر، فاطمة عبد الفتاح على حسانيين،مساعد مدينة الكردى ، رشا مأمون أبو بكر، مساعد مركز ومدينة ميت سلسيل ، محمد السعيد عبد العزيز عطا الله، مساعد رئيس مركز ومدينة الجمالية، عبد اللطيف منصور محمد عبده، مساعد رئيس مركز ومدينة المنزلة، محمد محمد كمال حمص، مساعد رئيس مركز ومدينة المطرية.

كما قرر الشعراوى،فى بيان له،ندب ناهد محمد علي صالح، سكرتير حي شرق المنصورة، محمد احمد إبراهيم احمد طه، سكرتير حى غرب المنصورة ، فايز على طلبه المكاوى ، سكرتير مركز ومدينة المنصورة، احمد حمدى أبو المعاطى، سكرتير مركز ومدينة طلخا، عادل صلاح محمد يوسف ، سكرتير مركز ومدينة نبروه ، فاتن المتولى عطيه ، سكرتير مدينة محلة الدمنة، هدى منصور الشربينى ، سكرتير مركز ومدينة بلقاس، محمد فتحى محمود شحاته ، سكرتير مركز ومدينة شربين ، هالة الصباحى احمد ، سكرتير مدينة جمصه، نصر على مصطفى العوضى ، سكرتير مركز ومدينة اجا ، السيد أبو هاشم عبد الله ، سكرتير مركز ومدينة ميت غمر، رجب محمد سالم عمر، سكرتير مركز ومدينة السنبلاوين،حلمى موسى موسى احمد ، سكرتير مركز ومدينة تمى الامديد، نجوى سيد احمد احمد سالم ، سكرتير مركز ومدينة بنى عبيد، المهدى محمد المهدى، سكرتير مركز ومدينة دكرنس، أحلام العباسى حسين ، سكرتير مركز ومدينة منية النصر، وليد أبو الفتوح العوضى، سكرتير مدينة الكردى، السيد محمد احمد خليفه، سكرتير مركز ومدينة ميت سلسيل، محمد حسن محمد موسى ، سكرتير مركز ومدينة الجمالية، حسن حسن على عزام، سكرتير مركز ومدينة المنزلة، إبراهيم احمد السيد السخرى، سكرتير مركز ومدينة المطرية.

وأكد الشعراوى، ان الحركة تستهدف الصالح العام ورفع كفاءة ببعض المراكز والمدن للإستفادة القصوى من كل الطاقات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.