video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 فبراير 2018 10:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. 10 آلاف ناخب يدلون بأصواتهم فى انتخابات "المهندسين" ببورسعيد

الجمعة، 23 فبراير 2018 09:11 ص
اليوم.. 10 آلاف ناخب يدلون بأصواتهم فى انتخابات "المهندسين" ببورسعيد انتخابات نقابة المهندسين




بورسعيد - محمد فرج
إضافة تعليق

تبدأ، اليوم الجمعة، عملية التصويت بمقر نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد لاختيار "النقيب" وأعضاء مجلس النقابة واختيار نصف أعضاء النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات لانتخاب 7 مرشحين فقط.

 

وأكد لواء مهندس حسن محجوب رئيس لجنة الانتخابات الفرعية ببورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك 10 آلاف مهندس سوف يدلون بأصواتهم تحت إشراف قضائى من الساعة العاشرة صباحا حتى السابعة مساء لاختيار "النقيب" وأعضاء مجلس النقابة.

 

ومن جانبه ناشد محجوب جموع المهندسين المشاركة بأصواتهم لاختيار من يمثلهم حتى تخرج الانتخابات بصورة مشرفة وإيجابية، لافتا إلى أن من يتخلف عن أداء الواجب الانتخابى سوف يسدد اشتراكا إضافيا يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3 مرشحين يتنافسون على منصب النقيب فى انتخابات المهندسين ببورسعيد اليوم

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر

10 الاف ناخب يدلون باصواتهم فى انتخابات المهندسين



لا تفوتك
ننشر أسماء المدرجين مع عبد المنعم أبو الفتوح على "الكيانات الإرهابية"

ننشر أسماء المدرجين مع عبد المنعم أبو الفتوح على "الكيانات الإرهابية"

فيديو.. منى عراقى: مشاهير العالم اعترفوا بتعرضهم للاغتصاب وكنت واحدة منهم

فيديو.. منى عراقى: مشاهير العالم اعترفوا بتعرضهم للاغتصاب وكنت واحدة منهم

حملات دعم السيسى تندمج تحت الحملة الرسمية.. الانتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمى واعتماده من الرئيس.. أبوشقة: كسبنا الرهان بهذا الاندماج ونؤسس لاصفاف وطنى جديد.. وكارم: السيسى انحاز للبسطاء ونجمنا عالى فى السماء

حملات دعم السيسى تندمج تحت الحملة الرسمية.. الانتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمى واعتماده من الرئيس.. أبوشقة: كسبنا الرهان بهذا الاندماج ونؤسس لاصفاف وطنى جديد.. وكارم: السيسى انحاز للبسطاء ونجمنا عالى فى السماء

صور وفيديو..حقول شرق المتوسط تدق طبول الحرب بين بيروت وتل أبيب.. "البلوك 9" يشعل الأزمة عقب فشل وساطة أمريكا..إسرائيل تمنع اللبنانيين من التنقيب عن الغاز بالبحر الأبيض..وحزب الله يهدد منصات الغاز لدولة الاحتلال

صور وفيديو..حقول شرق المتوسط تدق طبول الحرب بين بيروت وتل أبيب.. "البلوك 9" يشعل الأزمة عقب فشل وساطة أمريكا..إسرائيل تمنع اللبنانيين من التنقيب عن الغاز بالبحر الأبيض..وحزب الله يهدد منصات الغاز لدولة الاحتلال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطر مدارس ومصانع خمور" يشعل ترند الدوحة وسط غضب القطريين

"قطر مدارس ومصانع خمور" يشعل ترند الدوحة وسط غضب القطريين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة