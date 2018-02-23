اليوم.. 10 آلاف ناخب يدلون بأصواتهم فى انتخابات "المهندسين" ببورسعيد

اليوم.. 10 آلاف ناخب يدلون بأصواتهم فى انتخابات "المهندسين" ببورسعيدالجمعة، 23 فبراير 2018 09:11 ص
انتخابات نقابة المهندسين
بورسعيد - محمد فرج
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تبدأ، اليوم الجمعة، عملية التصويت بمقر نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد لاختيار "النقيب" وأعضاء مجلس النقابة واختيار نصف أعضاء النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات لانتخاب 7 مرشحين فقط.
وأكد لواء مهندس حسن محجوب رئيس لجنة الانتخابات الفرعية ببورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك 10 آلاف مهندس سوف يدلون بأصواتهم تحت إشراف قضائى من الساعة العاشرة صباحا حتى السابعة مساء لاختيار "النقيب" وأعضاء مجلس النقابة.
ومن جانبه ناشد محجوب جموع المهندسين المشاركة بأصواتهم لاختيار من يمثلهم حتى تخرج الانتخابات بصورة مشرفة وإيجابية، لافتا إلى أن من يتخلف عن أداء الواجب الانتخابى سوف يسدد اشتراكا إضافيا يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.
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