اليوم.. بدء فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الأول لمتحدى الإعاقة بالمنيا





المنيا – حسن عبد الغفار

تبدأ مساء اليوم الجمعة، فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الأول لمتحدى الإعاقة والذى تقيمه جامعة المنيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وإشراف الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة ويستمر حتى 26 فبراير الجارى.

وقال رئيس جامعة المنيا ، إن مبادرة جامعة المنيا بفكرة إقامة أسبوع لشباب الجامعات المصرية من متحدى الإعاقة جاء سعياً منها لدمج متحدى الإعاقة فى الجامعة والمجتمع وكاستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار عام 2018 عاماً لمتحدى الإعاقة.

وأكد أن الجامعة استعدت لاستقبال الطلاب متحدى الإعاقة وتزويد مبانيها ومنشآتها بـ"رامبات" (مطالع الرصيف) لتسهل حركتهم وتنقلاتهم دون احتياج مساعدة من أحد، مشيراً إلى أنه سيتم إقامة مجموعة من ورش العمل على هامش الأسبوع تستهدف التدريب على الحرف والصناعات الصغيرة لتوفير فرص عمل لهم.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب ، أن الجامعة استعدت لاستقبال وفود الجامعات من حيث الإعاشة والتغذية ومرافقة الوفود من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم للمحافظة، مضيفا أن الأسبوع سيضم مجموعة متميزة من الأنشطة تساهم بفاعلية فى صقل مواهبهم وتبنى قدراتهم وإبداعاتهم.

ويشارك فى أسبوع الجامعات نحو 2000 طالب من متحدى الإعاقة من 23 جامعة حكومية، منها القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والأزهر.