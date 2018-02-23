اليابان ومنغوليا تتفقان على زيادة الضغوط على كوريا الشمالية

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اتفق كل من وزير الخارجية اليابانى "تارو كونو"، ونظيره المنغولى "دامدين تسوجتباتار"، على ممارسة المزيد من الضغوط على كوريا الشمالية، وذلك لمواصلتها تطوير الأسلحة النووية والصاروخية.

وأكد كونو - فى تصريحات له خلال الاجتماع بالعاصمة "طوكيو" نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الجمعة - ضرورة اتحاد المجتمع الدولى فى تعامله مع كوريا الشمالية، كما شدد على ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على بيونج يانج فى مختلف المجالات من بينها تنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة، وأضاف أنه اتفق مع تسوجتباتار على زيادة الضغوط على كوريا الشمالية عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حاليا فى "بيونج تشانج" بكوريا الجنوبية، كما طالب بدعم منغوليا من أجل حل قضية المواطنين اليابانيين المختطفين من قبل بيونج يانج.