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النيابة تنتدب المعمل الجنائى لكشف سبب حريق اندلع بشقة سكنية فى منشأة ناصر

الجمعة، 23 فبراير 2018 03:00 ص
النيابة تنتدب المعمل الجنائى لكشف سبب حريق اندلع بشقة سكنية فى منشأة ناصر حريق شقه - ارشيفيه




كتب أحمد إسماعيل
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انتدبت نيابة منشأة ناصر الجزئية برئاسة المستشار وليد سمير، رجال المعمل الجنائى لكشف سبب وملابسات اندلاع حريق، فى شقة سكنية، وطلبت النيابة تحريات المباحث فى الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى منشأة ناصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الإمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 


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