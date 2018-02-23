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الموسيقار العالمى زامفير قبل زيارته المرتقبة: زرت مصر عدة مرات وكل مرة اشعر بالأمان

الجمعة، 23 فبراير 2018 02:49 م
الموسيقار العالمى زامفير قبل زيارته المرتقبة: زرت مصر عدة مرات وكل مرة اشعر بالأمان الموسيقار العالمى زامفير




كتب محمد تهامى زكى
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نشرت صفحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر فيس بوك، فيديو للموسيقار العالمى جورج زامفير، تحدث خلاله عن زيارته القادمة لمصر وإقامته حفل لدعم جهود مؤتمر علاج الأورام.

 

وقال زامفير، أود أن أعبر عن سعادتى لتواجدى هنا مرة أخرى، فقد جئت إلى مصر عدة مرات من قبل، سواء لقضاء إجازة أو عمل أو للمشاركة فى حفلات دار الأوبرا المصرية، وأتمنى أن أشعر كل مرة بالأمان مثل هذه المرة.

 


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مركز دعم المعلومات

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جورج زامفير



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