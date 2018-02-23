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لمنع الحوادث المرورية..

المرور يناشد السائقين القيادة الهادئة لمنع انزلاق السيارات بسبب الأمطار

الجمعة، 23 فبراير 2018 01:38 ص
المرور يناشد السائقين القيادة الهادئة لمنع انزلاق السيارات بسبب الأمطار أمطار




كتب عبد الرحمن سيد - تصوير محمود فخرى
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ناشدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، باتباع تعليمات الإدارة للوقاية من الحوادث المرورية وعدم القيادة بسرعات جنونية لمنع انزلاق السيارات أو انقلابها بعد نزول الأمطار أعلى الطرق السريعة، مثل الطريق الزراعى والعلمين الصحراوى والإسكندرية الصحراوى والسويس وبعض مناطق الطريق الدائرى وطريق الساحل الشمالى.

ومن تلك التعليمات التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

كما تناشد إدارة المرور اتباع تعليمات المرور أثناء القيادة على الطرق وتوعية قائدي السيارات حفاظا على حياتهم تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، منها إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامى فى الوضع المنخفض مع استخدام نور الشبورة أن وجدت والقيادة بسرعات منخفضة وعدم التهور فى القيادة بسرعات جنونية واستعمال الزجاج الخاص بالسيارة باستمرار وعدم الوقوف فى الطريق نهائيا لمنع وقوع الحوادث وألا تقود السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة، وعليك تجنيب سيارتك خارج نهر الطريق تماما.

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