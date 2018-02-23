"المرور" تتصدى للفوضى وتحرر 392 مخالفة متنوعة بـ6 أكتوبر

"المرور" تتصدى للفوضى وتحرر 392 مخالفة متنوعة بـ6 أكتوبرالجمعة، 23 فبراير 2018 05:00 ص
حملة مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 392 مخالفة مرورية متنوعة، منها 208 مخالفة نموذج 125 و 38 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 14 مركبة توك توك وضبط 13 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
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