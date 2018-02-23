المحقق الأمريكى يوجه اتهامات جديدة لمستشارين سابقين لحملة ترامب الانتخابية

المحقق الأمريكى يوجه اتهامات جديدة لمستشارين سابقين لحملة ترامب الانتخابيةالجمعة، 23 فبراير 2018 05:02 ص
(رويترز)
وجه المحقق الأمريكى الخاص روبرت مولر اتهامات جنائية جديدة إلى بول مانافورت وريك جيتس المستشارين السابقين لحملة دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة تضمنت الاحتيال المصرفى والضريبي، فى تصعيد للضغوط فى معركة قانونية تفجرت العام الماضي.
ويواجه مانافورت وجيتس بالفعل اتهامات جنائية أخرى وجهها لهما مكتب مولر فى المحكمة الجزئية بمقاطعة كولومبيا. وتتضمن الاتهامات التآمر لغسل أموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعدم تسجيل اسميهما كعميلين فى الخارج لعمل سياسى نفذاه لصالح حزب سياسى أوكرانى موالى لروسيا.
وكان الاثنان ضمن أول من يوجه لهم الاتهام فى إطار تحقيق مولر بشأن ما إذا كانت حملة ترامب الانتخابية قد تواطأت مع روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التى أجريت عام 2016. وتنفى روسيا التدخل فى الحملة، كما ينفى ترامب حدوث تواطؤ من أى نوع.
ولم تشر الاتهامات الأخيرة ضد مانافورت الذى ظل مديرا لحملة ترامب لمدة خمسة أشهر فى 2016 وجيتس الذى كان نائبا له إلى عملهما فى حملة ترامب، ولكنها قد تصعد الضغط عليهما للوصول إلى تفاهم مع الادعاء والتعاون فى التحقيق الذى خيم على العام الأول من رئاسة ترامب.
ولم يعلق متحدث باسم مانافورت على الاتهامات الجديدة. ولم يتسن الاتصال بمحامى جيتس.
حملات دعم السيسى تندمج تحت الحملة الرسمية.. الانتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمى واعتماده من الرئيس.. أبوشقة: كسبنا الرهان بهذا الاندماج ونؤسس لاصفاف وطنى جديد.. وكارم: السيسى انحاز للبسطاء ونجمنا عالى فى السماء
صور وفيديو..حقول شرق المتوسط تدق طبول الحرب بين بيروت وتل أبيب.. "البلوك 9" يشعل الأزمة عقب فشل وساطة أمريكا..إسرائيل تمنع اللبنانيين من التنقيب عن الغاز بالبحر الأبيض..وحزب الله يهدد منصات الغاز لدولة الاحتلال
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
متابع
مقال مهم جدااااااااااااااااااااا
وزير المالية الالمانى يقول :أعلن شولتس عن تحول في السياسة المالية حيال الدول الأوروبية، حيث قال: "لا نريد أن نملي على دول أوروبية أخرى كيفية تطورها"، وأضاف: "بالتأكيد تم ارتكاب أخطاء في الماضي في هذا الشأن". في الوقت نفسه، أكد شولتس أن حكومة بلاده ستسوي جزءاً من العجز في ميزانية الاتحاد الأوروبي الناجم عن خروج بريطانيا من التكتل، وقال: "بطبيعة الحال سنضطر للمشاركة بصورة حاسمة"، لكنه شدد على أن بلاده "بالتأكيد لن تتحمل الأعباء بمفردها". وأعلنت دولاً أخرى مثل النمسا عدم استعدادها لزيادة مدفوعاتها إلى الاتحاد الأوروبي مستقبلاً. *هل سيكون هناك تمويل ألمانى لايطاليا؟ هل ستتحمل دول اوروبية اخرى بخلاف النمسا فاتورة اعباء ايطاليا؟
عدد الردود 0
بواسطة:
متابع
اين مصدر التمويل؟
برلسكونى يقول : سأغيّر إيطاليا بخفض الضرائب والمهاجرين !!! و السؤال هنا : من اين التمويل؟ بريطانيا قفزت من السفينة..ماكرون يريد تثبيت حكمه المتهاوى فى فرنسا..اسبانيا كذلك...النمسا ترفض زيادة حصتها فى تمويل الاتحاد الاوروبى و الا صعد الاشتراكيون (اصدقاء الشرق) الى الحكم مرة اخرى...الاسهم فى البورصة طالعة نازلة...النفط مش مستقر..استطيع الان ان اقول (انت زى البقر تنضف نفسك بلسانك/ فى الواقع مفيش صابون)..و اهم من كل ما ذكرت : المانيا لازالت غير مستقرة..هناك قلق على المالية ..هل فعلا الاشتراكيين ضهر و يعتمد عليهم؟
عدد الردود 0
بواسطة:
متابع
أولاف شولتس*
كان وزير داخلية و ليس له ابناء و زوجته تعمل فى السياسة...اذن سيحدث اتفاق بينه و بين ميركل
عدد الردود 0
بواسطة:
متابع
أولاف شولتس: على ألمانيا أن تكف عن إملاء دروس في الموازنة
أشك فى هذا التصريح..كان وزير داخلية و ليس لديه ابناء..اذن مغامر و صابعه على الزناد..معندهوش حاجة يخاف عليها..أغلب الظن سيكون صديق لميركل...متى نتحقق من صدق هذه الفرضية؟ الاجابة: بمعرفة نتائج الانتخابات الايطالية و رد فعل الشارع الايطالى من الحكومة المقبلة
عدد الردود 0
بواسطة:
متابع
رسالة للرئيس بوتين
عدت من اجلكم فى روسيا و من اجل ايران...قدموا تعويضات مالية ضخمة لأهالى ضحايا الطائرة حتى يصبر الشعب الروسى على تحمل المصائب...و مصدر التمويل هو عائدات النفط..مع كل اسقاط لطائرة شرقية يجب ان يكون هناك رفع فى سعر النفط...حتى يعى المخربون الدرس...ماذا لو كان الفاعل اسرائيل؟ كلهم وااااااااااااااحد...سوف تضغط اوروبا و امريكا على اسرائيل للتوقف(هم الان فى قارب واحد)