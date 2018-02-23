المحقق الأمريكى يوجه اتهامات جديدة لمستشارين سابقين لحملة ترامب الانتخابية





(رويترز)

وجه المحقق الأمريكى الخاص روبرت مولر اتهامات جنائية جديدة إلى بول مانافورت وريك جيتس المستشارين السابقين لحملة دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة تضمنت الاحتيال المصرفى والضريبي، فى تصعيد للضغوط فى معركة قانونية تفجرت العام الماضي.

ويواجه مانافورت وجيتس بالفعل اتهامات جنائية أخرى وجهها لهما مكتب مولر فى المحكمة الجزئية بمقاطعة كولومبيا. وتتضمن الاتهامات التآمر لغسل أموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعدم تسجيل اسميهما كعميلين فى الخارج لعمل سياسى نفذاه لصالح حزب سياسى أوكرانى موالى لروسيا.

وكان الاثنان ضمن أول من يوجه لهم الاتهام فى إطار تحقيق مولر بشأن ما إذا كانت حملة ترامب الانتخابية قد تواطأت مع روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التى أجريت عام 2016. وتنفى روسيا التدخل فى الحملة، كما ينفى ترامب حدوث تواطؤ من أى نوع.

ولم تشر الاتهامات الأخيرة ضد مانافورت الذى ظل مديرا لحملة ترامب لمدة خمسة أشهر فى 2016 وجيتس الذى كان نائبا له إلى عملهما فى حملة ترامب، ولكنها قد تصعد الضغط عليهما للوصول إلى تفاهم مع الادعاء والتعاون فى التحقيق الذى خيم على العام الأول من رئاسة ترامب.

ولم يعلق متحدث باسم مانافورت على الاتهامات الجديدة. ولم يتسن الاتصال بمحامى جيتس.