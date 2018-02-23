المحافظ يتابع استعدادات مستشفى الأقصر العام لاستقبال قافلة طبية مجانية تجرى 170 عملية





الأقصر – أحمد مرعى

باشر محافظ الأقصر محمد بدر، إستعدادات مستشفي الأقصر العام لإستقبال اول واكبر قافلة طبية جراحية مجانية علي مستوي الجمهورية يتم خلالها اجراء اكثر من 170 عملية جراحية مجانا للحالات المستحقة للدعم من مواطني محافظة الأقصر بالمجان .

وجه المحافظ خلال متابعته لتجهيز غرف العمليات بمستشفي الأقصر العام برفقة وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وجه بتوفير كافة مستلزمات العمليات الجراحية والأدوية، مشدداً علي تواجد كافة الأطباء وأطقم التمريض، وفرق عمل المستشفي لتذليل أية عقبات وعوائق قد تواجه عمل القافلة الجراحية.

كما أشرف المحافظ علي عمليات تجهيز الغرف والأقسام الطبية لإستقبال المرضي والحالات التي سيتم إجراء العمليات الجراحية لها بالمجان، وإطمأن من مدير المستشفي الدكتور محمد حسن علي تواجد فرق طبية لمساعدة كبار الأطباء والأساتذة أثناء عملهم وكذلك مستوي التعقيم والتجهيز داخل غرف العمليات بالمستشفي، بالإضافة إلي قيام مسئولي المستشفي بإبلاغ كافة الحالات بمواعيد العمليات الجراحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة الطبية الجراحية المجانية التي تقام بمستشفي الاقصر العام هي الاولي من نوعها بالاقصر وعلي مستوي الجمهورية ويقوم بها نخبة من أكبر وأمهر الاساتذة والاطباء بمستشفي سعاد كفافي الجامعي في تخصصات جراحة العظام – الجراحة العامة – جراحة انف واذن وحنجرة وجراحة مخ وأعصاب، مشيراً إلي أنه من المقرر إجراء ما لايقل عن 170 عملية جراحية بغرف العمليات بمستشفي الاقصر العام علي مدار اسبوع بداية من السبت 24 فبراير وحتي الخميس بداية شهر مارس مؤكدا ان اجراء العمليات الجراحية سيساهم في تقليل عدد حالات الانتظار للعمليات التي تمتد لاكثر من 4 شهور علي مستوي المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، إلي أن ذلك يأتي في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين مديرية الصحة وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "مستشفي سعاد كفافي " للإرتقاء بالمنظومة الصحية بمحافظة الاقصر وتقديم خدمات طبية للمرضي ومساعدة الحالات المستحقة للدعم في توفير علاج مجاني سواء ادوية او جراحات.

وأشار السيد عبد الجواد إلي أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيد من التعاون بين صحة الأقصر ومستشفي سعاد كفافي، حيث تم الإتفاق مع الاستاذ الدكتور عمرو بسطويسي وكيل كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا علي تفعيل بند التدريب طبقا للبروتوكول، وسيتم ارسال فرق طبية من الاقصر بتخصصات مختلفة للتدرب في مستشفي سعاد كفافي بمدينة 6 اكتوبر بالقاهرة كما سيتم الاستعانة باساتذة جراحة جراحة من المستشفي بالقاهرة للقيام بعمليات جراحية للمرضي في الاقصر .

واختتم السيد عبد الجواد وكيل صحة الأقصرـ بالتأكيد علي وجود متابعة من قبل محافظ الاقصر للقافلة وكذلك فريق مدرب من مستشفي سعاد كفافي يضم اطباء وتمريض وفنيين ومهندسين صيانة يتواجدون بمستشفي الاقصر العام منذ يومين لمتابعة الاستعدادات المكثفة لاجراء العمليات المجانية وتدريب الاطقم الطبية بالمستشفي.