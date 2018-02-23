القبض على 33 متهما بحيازة مواد مخدرة فى حملة أمنية بالجيزة

القبض على 33 متهما بحيازة مواد مخدرة فى حملة أمنية بالجيزةالجمعة، 23 فبراير 2018 04:29 م
اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، لضبط حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بأنحاء المحافظة.
وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، عن ضبط 33 متهما بحيازة أقراص مخدرة وهيروين وحشيش، كما تم القبض على عاطلين بحوزتهما فردين خرطوش وعدد من الطلقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
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