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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الحشيش قبل ترويجها فى أسيوط

الجمعة، 23 فبراير 2018 03:14 م
القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الحشيش قبل ترويجها فى أسيوط حشيش -أرشيفية




أسيوط - هيثم البدرى
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تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم طربة و650 جرام حشيش. 

كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا يفيد بتمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائى، من ضبط "م ص م ا" 22 سنة قهوجى، مقيم شارع المستقبل بندر ديروط، سبق اتهامه فى عدد 4 قضايا سرقة بالإكراه، و"ا م ع ع" 30 سنة سائق توك توك، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، و"ا م ف ش" 20 سنة عاطل، مقيمان شارع عمران بندر ديروط، وبحوزتهم طربة لمخدر الحشيش و25 قطعة كبيرة الحجم لذات المخدر تزن 650 جراما، و3 هواتف محمولة، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى 1000 جنيه، ودراجة بخارية. 

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للتقطيع، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشتهم، وصولاً لأبعاد نشاطهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى العرض على النيابة.  

 


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