القبض على 101 هارب من أحكام قضائية متنوعة فى حملة أمنية بالإسماعيلية

القبض على 101 هارب من أحكام قضائية متنوعة فى حملة أمنية بالإسماعيليةالجمعة، 23 فبراير 2018 05:32 م
اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
إضافة تعليق
شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الجمعة، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد أبو الدهب نائب مدير أمن الإسماعيلية.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 819 حكمًا متنوعًا منها 618 حكمًا جزئيًا، و38 حكما مستأنفا، و132 حكم غرامات، وضبط 3 هاربين من أحكام جنائية، و28 حكم مخالفات، وتحصيل مبلغ 5300 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.
كما أسفرت الحملة عن ضبط 101 متهم هارب محكوم عليهم، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
إضافة تعليق
عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر
دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة