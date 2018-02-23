القبض على 101 هارب من أحكام قضائية متنوعة فى حملة أمنية بالإسماعيلية





الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الجمعة، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد أبو الدهب نائب مدير أمن الإسماعيلية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 819 حكمًا متنوعًا منها 618 حكمًا جزئيًا، و38 حكما مستأنفا، و132 حكم غرامات، وضبط 3 هاربين من أحكام جنائية، و28 حكم مخالفات، وتحصيل مبلغ 5300 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 101 متهم هارب محكوم عليهم، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.