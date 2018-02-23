القبض على معاون مكتب بريد أسيوط سهل الاستيلاء على معاش مواطن

القبض على معاون مكتب بريد أسيوط سهل الاستيلاء على معاش مواطنالجمعة، 23 فبراير 2018 12:30 ص
مكتب بريد-ارشيفية
أسيوط - هيثم البدرى
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تمكن ضباط مباحث البريد بمحافظة أسيوط من إلقاء القبض على معاون مكتب بريد سهل الاستيلاء على 13 ألف جنيه من حساب توفير خاص بأحد الأشخاص.
كان ضباط مباحث البريد بوسط الصعيد قد تلقوا بلاغا من "ع. م. ن" بأنه تم سحب مبلغ مالى قدرة 12900 (أثنا عشر ألف وتسعمائة جنيهاً ) من حسابه التوفيرى الخاص به من مكتب بريد توفير والمعاشات أسيوط، التابع لمنطقة بريد أسيوط، حيث أنه فقد بطاقة الرقم القومى الخاص به وكذا دفتر التوفير الخاص بالحساب ولم يقوم بأجراء أى عملية سحب من حسابه
بأجراء التحريات والفحص أكدت صحة ما ورد بالبلاغ بقيام " ح. م. ع " 55 سنة معاون المكتب سالف الذكر بتسهيل الاستيلاء على مبلغ المشار إليه للغير وبمواجهته بما جاء بالبلاغ اعترف بارتكابه الواقعة وأبدى استعداده لسداد المبلغ وتحرر المحضر اللازم بإدارة شرطة البريد وتم ارسال المتهم لقسم شرطة أول أسيوط لعرضه على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية .
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عدد الردود 0
بواسطة:
إيهاب فاروق محمد
صحى النوم يا وزارة التأمينات !!!!!!!!!!!!!!!
يجب أن يكون هناك وسيلة إتصال لوزارة التأمينات مع المواطنين لكى يبلغوها عن أى حالة إنحراف لصرف معاشات غير مستحقة و بدون وجه حق من أمثالها : فى حالة صرف الزوج لمعاشه و معاش عن زوجته ( فعند وفاته ) المعاشات توقف فورا معاشه الأصلى و لكنها بتنسى إيقاف معاشه الذى كان يصرفه عن زوجته !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!