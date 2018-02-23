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القابضة للمطارات تعتمد الميزانية وتحقق 649 مليون جنيه أرباحا

الجمعة، 23 فبراير 2018 03:23 م
القابضة للمطارات تعتمد الميزانية وتحقق 649 مليون جنيه أرباحا المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية




كتبت-رحاب نبيل
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اعتمدت الجمعية العمومية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ميزانية العام المالى 2016/2017، والمنتهية فى 30 يونيو 2017، وبلغت أرباح القابضة للمطارات 649 مليون جنيه، فى حين بلغت أرباح الشركات التابعة مليار و459 مليون جنيه.

 

ووفقا للميزانية فإن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية حققت زيادة فى الأرباح عن العام الماضى بلغت نسبتها 327% حيث بلغت جملة الإيرادات نحو 709 مليون جنيه بزيادة عن العام السابق بنحو 495 مليون جنيه بنسبة 231% وزيادة عن المخطط بنحو 25 مليون جنيه بنسبة 3.7.

 

كما بلغت التكاليف والمصروفات نحو 60 مليون جنيه بانخفاض عن العام السابق نحو 4 ملايين جنيه بنسبة 6% وبانخفاض عن المخطط نحو 6 ملايين جنيه بنسبة 9.4%، وبلغ صافى الربح بعد الضرائب 649 مليون جنيه بزيادة عن العام السابق بنحو 491 مليون جنيه بنسبة 327 % وبزيادة عن المخطط بنحو 31 مليون جنيه بنسبة 5%.

 

أما بالنسبة للشركات التابعة فقد بلغت جملة الايرادات نحو 10 مليار و499 مليون جنيه بزيادة عن العام السابق بنحو 4 مليار و180 مليون جنيه بنسبة 66.1 % وبزيادة عن المخطط بنحو 3 مليارات و486 مليون جنيه بنسبة 50 %، وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 9 مليار و400 ألف جنيه بزيادة عن العام السابق بنحو 3 مليار و601 مليون جنيه بنسبة 66.2 %وبزيادة عن المخطط بنحو 2 مليار و913 مليون جنيه بنسبة 47.5%، وبلغ صافى الربح بعد الضرائب نحو مليار و459 مليون جنيه بزيادة عن العام السابق بنحو 519 مليون جنيه بنسبة 65.8%وبزيادة عن المخطط بنحو 573 مليون جنيه بنسبة64.7%.

 

 

 


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